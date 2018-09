Un bambino americano di 11 mesi è stato colto da ictus come conseguenza della varicella. Il piccolo è stato contagiato dai fratelli maggiori che non erano stati regolarmente vaccinati. Il caso è stato pubblicato il mese scorso sull’autorevole Journal of Pediatrics. I ricercatori hanno affermato che nei primi sei mesi dopo la varicella il rischio di ictus nei bambini è quadruplicato, e che i vaccini sono la risposta. Al contrario, nessun aumento di ictus infantile è stato segnalato dopo la vaccinazione contro la varicella.

Secondo la ricostruzioni, la madre del piccolo si è rivolta ai medici dopo aver notato che la sua gamba destra e il braccio erano particolarmente deboli. I medici hanno determinato che l'ictus era una complicazione di un'infezione da varicella molto probabilmente attaccatagli dai fratelli più grandi del bambino, che non erano stati vaccinati e avevano sviluppato la varicella nello stesso periodo in cui il piccolino si era ammalato, secondo il recente rapporto pubblicato sul Journal of Pediatrics. Per quanto il bimbo non fosse vaccinato perché non aveva ancora l’età giusta, la sua sicurezza avrebbe potuto essere meglio assicurata dai genitori, semplicemente vaccinando i fratelli maggiori.

“Tutti pensano che si tratti di una malattia leggera, ma ci sono invece una serie di gravi complicazioni. In pratica la varicella attacca i larghi vasi sanguigni nel cervello causando un’infiammazione. Si può creare una mancanza di flusso sanguigno al cervello che può portare a un ictus” spiega la Dottoressa Tina Tan, dell’Accademia Americana di Pediatria. “Ci sono genitori scettici nei confronti dei vaccini che pensano sia meglio che i loro figli vengano contagiati dalle malattie come la varicella in tenera età, in modo da costruirsi un’immunità prima di diventare adulti” spiega il pediatra Rodney E. Willoughby, specialista di malattie infettive. “Alcuni di loro incoraggiano i piccoli a stare vicino agli amici già contagiati. E per questo organizzano perfino delle feste” chiarisce l’esperto.