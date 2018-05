C'è anche Giovanni Daveti, vice-prefetto dell'Isola D'Elba, tra le nove persone finite in manette in seguito a un'operazione della Guardia di Finanza, che ha scoperto sull'isola un'associazione a delinquere che gestiva il contrabbando di sigarette ed esplosivi. Tra gli arrestati "di peso" c'è però anche un membro di una famiglia della ‘ndrangheta operante in Piemonte che fu mandante dell’omicidio del procuratore di Torino Bruno Caccia. Per sette delle nove persone finite in manette sono scattati i domiciliari. Tra le accuse contestate agli arrestati, anche quella di associazione a delinquere e porto abusivo di esplosivi.

Le ordinanze di custodia cautelare, emesse dal giudice per le indagini preliminari Marco Sacquegna, sono state eseguite dalla Guardia di Finanza di Livorno su ordine del procuratore capo Ettore Squillace Greco. L'operazione “Vicerè” si inserisce nel contesto di un'approfondita indagine effettuata dai militari della Compagnia di Portoferraio e dal Nucleo di Polizia economico finanziaria di Livorno, che ha condotto alla denuncia di 27 individui accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere, porto abusivo di esplosivi (detenuti al fine di compiere un atto di intimidazione), contrabbando di 9 tonnellate di sigarette, indebita compensazione di debiti tributari tramite fittizie compensazioni, illecita sottrazione al pagamento delle accise sugli alcolici, anche mediante falso in documenti pubblici informatici.

Il vice prefetto non è nuovo alle cronache giudiziarie, essendo già finito sotto processo negli anni scorsi. Ai tempi in cui era capo di gabinetto della prefettura di Livorno venne coinvolto nell’inchiesta sulle patenti ritirate per eccesso di velocità restituite solo dopo il pagamento di un'ingente somma di denaro. Da quelle accuse tuttavia Daveti era stato assolto. Aveva sempre sostenuto la sua innocenza, ipotizzando che il suo coinvolgimento nell’indagine fosse legato alle sue inimicizie in prefettura e alla sua battaglia contro la criminalità organizzata.