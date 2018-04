Da tempo ormai gli animali domestici sono diventai molto più che semplici animali da compagnia, sono considerati a tutti gli effetti membri della famiglia come gli altri con relative spese per vitto, alloggio cure e divertimento. Perché allora non mettere a disposizione anche un conto corrente a loro intestato? Da questa considerazione è partita l'idea di un istituto di credito emiliano che ha deciso di lanciare sul mercato proprio un conto corrente per animali. Il nome della trovata dice già tutto, "Amici fedeli” infatti consiste nel creare un conto apposito cointestato a animale e padrone che avranno così accesso anche a una vasta gamma di prodotti e servizi per i quattro zampe a prezzi agevolati.

Il conto, promosso dalla Banca di Piacenza, ha un costo di sei euro mensili ma include tanti servizi come finanziamenti a tassi agevolati per l’acquisto di prodotti e servizi e per il pagamento delle spese veterinarie, polizza per gli animali a condizioni di favore, promozioni presso negozi e cliniche convenzionate e infine l'iscrizione per il primo anno all’associazione Amici veri e un gps per il collare. Del resto c'è chi arriva a spendere cifre consistenti per mantenere i loro beniamini , hanno spiegato dalla banca, assicurando che non sarà mai vietato l’ingresso agli animali domestici nelle filiali. Tutto è nato quando "un cliente ci ha domandato di intestare un conto al suo cane per accentrarvi tutte le spese relative all’animale. Non era possibile soddisfarlo subito, così abbiamo riflettuto e studiato" ha spiegato il presidente del comitato esecutivo dell'istituto. L'escamotage è una finzione giuridica, come spiega l’avvocato Sforza Fogliani, perché il nome del cane o del gatto viene indicato solo assieme a quello del padrone, che ne risponde legalmente, ma risulta sui documenti ufficiali.