Querelata per aver contestato Matteo Renzi durante il suo intervento tenuto dal palco della Festa dell'Unità di Bologna dello scorso 2 settembre. Poco prima della fine del suo intervento, Renzi venne contestato da una signora anziana, la quale ricordò al segretario del Pd la vicenda del decreto salva-banche: “Voi avete rubato, rivogliamo i nostri soldi”, urlò. "Voi avete rubato lo dice a sua sorella", replicò Matteo Renzi alla signora che protestava mostrando un cartello con la scritta ‘No salva banche'. "Se sta con noi le rispondiamo. Io ho un rapporto con le banche: ho due mutui. Storicamente ho sempre scelto di tenere il mondo del partito lontano da dinamiche interne ai cda. Certa vicinanza politica alle banche ha combinato danni, sia alla politica che alle banche stesse", concluse Renzi.

A circa tre mesi dall'evento, a ridosso dello scadere dei termini di querela, la signora Giovanna Mazzoni ha scoperto di essere stata querelata per diffamazione dal Partito Democratico. La denuncia, presa in carico al procuratore aggiunto Valter Giovannini della Procura di Bologna, è stata presentata ai carabinieri di Firenze e risulta essere stata sporta dal tesoriere del Partito Democratico, l'avvocato Francesco Bonifazi.

“Io mi sono alzata una mattina, mio marito mi ha detto ‘guarda che i nostri soldi non ci sono più. Io ho risposto, ‘ma no, è uno scherzo, non è possibile, troveranno un rimedio'”, spiegò la signora Mazzoni dopo la contestazione, chiarendo le motivazioni della protesta. La famiglia Mazzoni, infatti, rimase danneggiata dal crac della Cassa di risparmio di Ferrara, una delle banche poste in risoluzione con decreto del governo nel novembre del 2015.

Di quella contestazione scrissero molti giornali, ma la notizia finì nel dimenticatoio pressoché immediatamente. Non per il Partito Democratico, però, che a distanza di mesi ha deciso di procedere contro la signora Mazzoni. Ora sarà la magistratura a valutare se si è trattato di legittima critica politica oppure se è stata lesa la reputazione del partito, come sostiene Bonifazi nella querela, in quanto il video della protesta venne diffuso da numerosi portali web.