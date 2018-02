L’11 agosto dello scorso anno un uomo di trentanove anni, Nicholas Foy, ha ucciso senza motivo un turista francese che si trovava con la sua famiglia in vacanza a Londra. Lo ha pugnalato allo stomaco e la vittima, lo scienziato quarantanovenne Laurent Volpe, è morto dopo tre giorni di ricovero in ospedale nonostante gli sforzi dei medici di salvargli la vita. Ora Foy è stato condannato al carcere a vita. Secondo quanto accertato nel corso del processo, il brutale attacco è avvenuto dopo che l’aggressore aveva consumato per 24 ore cocaina e alcool interrompendo una cura che stava seguendo contro la depressione. Le sostanze stupefacenti – almeno 4.5 grammi di cocaina – insieme a cinque litri di birra chiara, un litro di Jack Daniels e del rum lo avrebbero reso violento e spinto a compiere l’assurdo attacco.

La fuga nudo in strada – Il signor Volpe si trovava nel Regno Unito con la moglie e i due figli per una vacanza e stava tornando da loro dopo essere uscito per comprare qualcosa da mangiare quando il trentanovenne lo ha pugnalato a morte. Foy è stato immortalato dalle telecamere in strada il giorno del delitto: come si vede nelle immagini diffuse dalla polizia indossava solo un paio di pantaloncini rosa mentre scappava lungo le strade di Londra con in mano un coltello. Una fuga durante la quale ha anche minacciato alcuni passanti. Al momento dell’arresto, portato in ospedale per delle ferite che si era fatto sui piedi, l'uomo ha anche aggredito un ufficiale di polizia.