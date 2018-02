F.C., un ristoratore di Modugno (Bari) di 44 anni, è stato tratto in arresto con l'accusa di aver compiuto, nel marzo del 2017, atti sessuali con un ragazzo minorenne nella zona dello stadio San Nicola di Bari. L'arresto è stato compiuto dai carabinieri sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari.

Quello del 44enne è il terzo arresto dopo quello dei due anziani accusati di aver compiuto atti sessuali con un giovane rom minore di 13 anni, sempre nella zona dello stadio basese. La vicenda del mercato del sesso a pagamento con minori italiani e stranieri era stata sollevata da un servizio giornalistico, nel quale era stato parzialmente filmato proprio il ristoratore di Modugno. Gli accertamenti successivamente svolti tramite attività tecniche, numerosissimi servizi di pedinamento e soprattutto analisi e valorizzazione delle fonti di prova raccolte, hanno permesso ai carabinieri di ricostruire l'attività di Catalano, ritenuto responsabile di aver intrattenuto un rapporto sessuale a pagamento con un ragazzo appena maggiorenne e con un minore di nazionalità italiana.

L'uomo tratto in arresto è un consigliere comunale a Modugno e in proposito il sindaco Nicola Magrone ha dichiarato: “Le accuse rivolte a F.C. sono gravissime ma non riguardano la sua funzione di Consigliere Comunale. Auspichiamo comunque, ricordando il principio della presunzione di innocenza, che sia accertata presto la verità.”