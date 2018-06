Non era la prima volta che consegnava pizze in caserma, chiamato sempre dai militari, ma l'ultima volta è costata molto cara al fattorino Pablo Villavicencio-Calderon, 32enne residente nello stato di New York ma senza i documenti legali per rimanere sul territorio statunitense. Per questo ora l'uomo rischia di essere espulso nonostante in Usa abbia una casa, moglie e due figlie piccole, tutte cittadine statunitensi. L'incubo per l'uomo si è palesato venerdì sera durante una normale giornata di lavoro come fattorino per una pizzeria del Queens. Pablo doveva consegnare le pizze alla base dell'esercito di Fort Hamilton, a Brooklyn dove era stato già altre volte ma il militare di guardia che ha trovato all'ingresso questa volta è stato molto più fiscale. Non gli è bastata la carta d'identità della città di New York ma pretendeva il permesso di soggiorno che l'uomo però non ha.

Pablo così è stato immediatamente fermato e poi consegnato agli agenti dell'immigrazione che ora lo detengono in attesa di decidere sulla sua espulsione dagli Stati Uniti. Un vero dramma per lui ma anche per la sua famiglia, composta dalla moglie di origine colombiana e da due bimbe di 3 e 4 anni, visto che lui è l'unico a lavorare. "Le bambine non fanno che chiedere del papà. Nel fine settimana abbiamo parlato al telefono, lui piangeva e non sapevamo come spiegarlo a loro. Per favore aiutateci" ha dichiarato la moglie ai giornalisti convocati davanti all'ingresso della base dove è stato arrestato il marito, aggiungendo: "In questi giorni è stato un incubo, non lo auguro a nessuno". Per il 32enne si sono subito mosse numerose associazioni e gruppi che hanno protestato pubblicamente. "Villavicencio ha già in corso una richiesta di cittadinanza e ha una moglie e due figlie americane, merita la libertà, merita di vivere e lavorare in pace" hanno dichiarato gli attivisti.