Il rischio che il virus ebola possa espandersi e contagiare migliaia di persone in Congo è più concreto da quando, due giorni fa, i familiari di tre persone hanno prelevato di forza i loro cari malati dal centro di Medici Senza Frontiere (Msf) dove erano in cura nella città di Mbandaka per trasportarli in una chiesa della zona: due di loro sono morti, mentre un terzo è rientrato nella struttura sanitaria. Il timore degli esperti è che questa iniziativa, del tutto insensata, possa aver contribuito a diffondere il virus in una città che conta oltre un milione di abitanti.

Fino ad oggi, secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, sono 58 i casi di ebola registrati a partire dall'8 maggio, 27 dei quali sono morti. Nella vicenda riportata, Medici Senza Frontiere ha fatto sapere di aver provato a convincere i pazienti a non lasciare la struttura e continuare la terapia, ma senza successo.

Uno dei tre "fuggiaschi" è stato trovato morto e il suo cadavere è stato consegnato all'ospedale per una sepoltura sicura, mentre l'altro è tornato in ospedale il 22 maggio, dove è poi deceduto la stessa sera. I parenti dei tre pazienti sono ora costantemente monitorati e alcuni di loro sono stati vaccinati. Il virus, che si è diffuso dalle campagne di Mbandaka, che si trova vicino al fiume Congo, è in lenta espansione e si teme possa raggiungere la capitale Kinshasa e ai paesi vicini. Secondo l'Oms l'epidemia ha il potenziale per espandersi. "Siamo sul filo del rasoio – ha dichiarato Peter Salama, capo delle risposte d'emergenza dell'Oms – Le prossime settimane ci diranno se l'epidemia si allargherà alle aree urbane o saremo in grado di tenerla sotto controllo".

Per gli scienziati comunque il rischio che il virus Ebola si espanda al di fuori della regione continua ad essere basso. Dei 58 casi 28 sono stati confermati da test di laboratorio, 21 sono ancora presunti e 9 sospetti. Al momento l'epidemia ha interessato tre diverse aree del paese, compresa la città di Mbandaka, di circa 1,2 milioni di abitanti, dove sono stati segnalati cinque casi, e 600 contatti delle persone infette sono stati identificati e sono monitorati. "Il rischio di diffusione è molto alto a livello nazionale – si legge nel bollettino – e alto a livello regionale. Nove paesi confinanti sono stati avvertiti dell'alta probabilità di contagio, e hanno rafforzato le procedure di controllo. Al momento il rischio di diffusione globale è considerato basso".