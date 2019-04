Momenti di paura martedì mattina ad Amburgo, in Germania, e almeno nove feriti in un incidente verificatori presso un centro commerciale della catena Galeria Kaufhof. Un Suv Mercedes guidato da un pensionato di ottantacinque anni, stando a quanto ricostruito dai media locali, ha sfondato le vetrine del centro commerciale fermandosi in bilico tra un piano e l'altro, vicino alle scale mobili del grande magazzino. L'edificio subito è stato evacuato. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara ma è possibile che l’anziano automobilista abbia perso il controllo del veicolo premendo l'acceleratore invece del freno all'uscita di un parcheggio. L’uomo ha sfondato le porte a vetri e ha raggiunto i corridoi interni del centro commerciale lungo i quali ha guidato per circa trenta metri prima che l'auto è rimasta con due ruote sospese a mezz'aria tra le scale mobili.

L'anziano automobilista portato in ospedale – A quel punto, per evitare che l'auto precipitasse al piano inferiore del centro commerciale, dove c’è il reparto giocattoli e dove in quel momento si trovavano diverse persone, è stata assicurata a un cavo d'acciaio in attesa di essere rimossa. Tra le persone ferite nell’incidente di Amburgo ci sono lo stesso automobilista, portato in ospedale in ambulanza, alcuni commessi e alcuni avventori della Galeria Kaufhof. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco.