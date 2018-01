Il presidente di Confindustria Cuneo, Mauro Gola, ha scritto una lettera aperta alle famiglie che si apprestano a iscrivere i loro figli alle scuole superiori. Una lettera attraverso la quale Gola dà un consiglio ai genitori in merito appunto al successivo percorso scolastico dei loro figli ricordando che nell'ultimo anno le imprese della zona hanno assunto soprattutto addetti agli impianti, operai specializzati, tecnici. “Cari genitori – si legge nel messaggio – qualsiasi percorso scolastico individuerete per i vostri ragazzi, avrete fatto una buona scelta, perché tutte le nostre scuole sono eccellenti e qualificate. Ma nostro dovere è evidenziarvi questa realtà. Perché sono queste le persone che troveranno subito lavoro una volta terminati gli studi”. “Nel 2017 le aziende cuneesi nel loro complesso, hanno manifestato l’intenzione di inserire circa 40000 nuovi lavoratori. Di questi, il 19% sono addetti agli impianti e ai macchinari, il 18% operai specializzati, l’11% tecnici specializzati. Queste sono le persone che troveranno subito lavoro una volta terminato il periodo di studi, di cui le nostre imprese hanno estremo bisogno e che spesso faticano a reperire”, spiegano dunque gli industriali.

"Ecco quali sono le figure che le aziende hanno intenzione di assumere" – La scelta della scuola superiore conta molto sul futuro lavorativo “ma spesso – prosegue il presidente di Confindustria Cuneo – viene fatta dando più importanza ad aspetti emotivi e ideali, piuttosto che all’esame obiettivo della realtà. Quella realtà, tuttavia, che si imporrà in tutta la sua crudezza negli anni in cui il vostro ragazzo cercherà lavoro ed incontrerà le difficoltà che purtroppo toccano i giovani che vogliono inserirsi nel mondo produttivo”. Ecco perché gli industriali spiegano almeno quali sono le figure che le aziende hanno intenzione di assumere nei prossimi anni. “Servono operai specializzati, tecnici esperti nei servizi alle aziende, addetti agli impianti e ai macchinari”, queste sono le persone che secondo Gola troveranno subito lavoro una volta terminato il periodo di studi. Ad ogni modo – sottolineano – gli uffici di Confindustria Cuneo sono a disposizione delle famiglie per fornire loro maggiori informazioni sul mercato del lavoro in provincia di Cuneo.