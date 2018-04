Tragedia a Conegliano, in provincia di Treviso, dove nella mattinata di oggi, domenica 22 aprile, una neonata è morta dopo che la madre era stata sottoposta ad un parto d'urgenza all'ottavo mese di gravidanza. È stata la stessa Ulss 2 del distretto Pieve di Soligo, a diffondere la notizia del decesso della piccola. La donna che la portava in grembo era stata ricoverata ieri alle 14.45, alla trentunesima settimana di gestazione. Poi, stamattina intorno alle 6.20 i ginecologi hanno deciso di procedere con l'intervento per far nascere la bambina.

Tuttavia, al momento della nascita, la piccola presentava insufficienza cardiaca e respiratoria. Condizioni queste che sono precipitate in pochissimi minuti. Pediatri e rianimatori hanno tentato l’impossibile per salvarla ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. L'ospedale di Conegliano ha espresso le proprie condoglianze e la vicinanza alla famiglia, facendo sapere anche di avviare una verifica, per massima trasparenza, per cercare di fare luce sulle cause di quanto accaduto.