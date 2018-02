È iniziato questa mattina il concorso dell’Inps per 365 posti da analista di processo. Un concorso di cui si svolge tra oggi e domani la prima prova, con la suddivisione degli oltre 22mila candidati in quattro gruppi. Dopo i disagi causati dal maltempo a Roma, l’Inps ieri ha confermato che le prove si sarebbero regolarmente svolte il 27 e il 28 febbraio. Questa mattina hanno dato il via al concorso i primi circa 5mila candidati provenienti da tutta Italia. Le prove si svolgono alla Fiera di Roma e il primo test prevede 60 domande a risposta multipla di logica, inglese, informatica e cultura generale.

La prima sessione era prevista per le 8.30 ma è iniziata solamente un paio di ore dopo per procedere con tutte le operazioni di identificazione e registrazione dei candidati. La seconda sessione è invece prevista per le 14.30. Stessi orari per i due gruppi del 28 febbraio: uno alle 8.30 e l’altro alle 14.30. In totale sono state presentate 22.519 domande di partecipazione, di cui il 64% da persone dotate di titoli ulteriori, non necessari ma che valgono come punteggio aggiuntivo. L’età media dei candidati è di circa 33 anni.

Lo svolgimento della prova scritta e la correzione.

La prima prova scritta oggettivo-attitudinale consiste in 60 quesiti a risposta multipla di carattere psicoattitudinale, riguardanti logica, inglese, informatica e cultura generale. Il tempo a disposizione dei candidati è di 60 minuti e al termine delle quattro sessioni concorsuali sarà effettuata la correzione degli elaborati in diretta streaming e in presenza di alcuni concorrenti. La diretta streaming per la correzione degli elaborati si può guardare dal sito https://attionline.meritoconcorsi.it.

Il diario della prima prova scritta è consultabile in Gazzetta Ufficiale. L’avviso relativo al diario della seconda prova scritta, invece, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo, oltre che sul sito dell’Inps nella sezione avvisi, bandi e fatturazione, sotto la voce concorsi. In quell’occasione verrà indicata anche la sede di svolgimento della seconda prova. Nella sezione concorsi del sito dell’istituto di previdenza sono inoltre disponibili tutti gli atti del concorso e i collegamenti alle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale. Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento a due indirizzi di posta elettronica: per le pec dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it o, altrimenti, concorso365C1@inps.it.