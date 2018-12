Sono finalmente aperte le selezioni per il reclutamento di 8000 volontari in forma prefissata di un anno nell'Esercito Italiano. Il Ministero della Difesa infatti ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo bando di concorso che vedrà le selezioni divise in quattro blocchi distinti: il primo, riguardante l'incorporazione entro maggio 2019 di 2000 risorse, riservato ai giovani nati tra il 16 gennaio 1994 ed il 16 gennaio 2001, prevede che l'invio della domanda di partecipazione avvenga entro il 16 gennaio del nuovo anno.

Una scelta per il futuro

Anche se si parla di un impiego a tempo determinato, ai giovani soldati dopo quest'esperienza di un anno si aprono comunque importanti scenari di impiego; non solo infatti potranno proseguire professionalmente nell'Esercito, ma disporranno dei mezzi necessari per accedere ai concorsi nella Polizia di Stato, nei Carabinieri, nella Guardia di Finanza e nei Vigili del Fuoco. I requisiti di partecipazione al concorso sono: la cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici, un'età compresa tra i 18 ed i 25 anni, assenza di condanne e procedimenti penali, il possesso minimo della licenza media, aver ottenuto esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, non essere in servizio come volontario nelle Forze Armate. Durante le selezioni ci saranno da superare diverse prove di efficienza fisica e si verrà sottoposti a visiti mediche specialistiche e strumentali quali: bioimpedenziometria per la valutazione dell'indice di massa corporeo, controllo dei tatuaggi, esame oculistico, elettrocardiogramma e test audiometrico. Chi sarà reputato idoneo passerà poi alle valutazioni attitudinali, volte ad accertare le capacità del personale scelto a svolgere determinati incarichi e ruoli.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere recapitate, dopo essersi registrati al portale, attraverso l’apposita procedura online presente sul sito web del Ministero della Difesa,