Il Ministero della Difesa ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio il bando per l'ammissione al corso triennale di 536 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri. Le valutazioni si baseranno sul superamento di varie prove quali: un test preliminare a risposta chiusa che si terrà presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento di viale Tor di Quinto (Roma); accertamenti psico-fisici ed attitudinali; un esame orale; un eventuale colloquio in lingua straniera.

Chi può concorrere?

Come specificato nel bando, possono partecipare alle selezioni i candidati di sesso maschile e femminile in possesso dei seguenti requisiti: età compresa tra i 17 ed i 26 anni; diploma di istruzione secondaria; pieno godimento dei diritti politici e civili; assenza di condanne e/o procedimenti penali in corso; non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati per l'avvio di un procedimento disciplinare; non essere stati dichiarati obiettori di coscienza.

Al concorso possono inoltre prendere parte i militari dell’Arma appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati e dei Carabinieri che hanno le seguenti caratteristiche: età non superiore ai 30 anni; diploma di istruzione secondaria; idoneità al servizio militare; non aver riportato negli anni di servizio sanzioni disciplinari; non essere stati condannati per reati non colposi.

Delle 536 cariche messe a disposizione è prevista una riserva dedicata di 115 posti per: il coniuge, i figli o i parenti fino al secondo grado superstiti di carabinieri deceduti in servizio; i diplomati presso le Scuole militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica; i membri dei centri nazionali di assistenza per gli orfani dei militari.

Selezione e formazione

Per inviare la propria candidatura c'è tempo fino al 4 febbraio. Le domande andranno inoltrate online seguendo la procedura indicata sulla pagina dedicata ai concorsi presente sul sito dell'Arma dei Carabinieri. I candidati che supereranno le diverse prove oggetto di concorso saranno formati alla Scuola Marescialli e Brigadieri. Articolata su due Reggimenti, uno a Firenze e l'altro a Velletri, provvederà nel giro di tre anni ad impartire agli Allievi un iter istruttivo al termine del quale, oltre ovviamente al grado di Maresciallo, si conseguirà una laurea in scienze giuridiche della sicurezza presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.