Il timore che un episodio come quello di Piazza San Carlo a Torino dello scorso tre giugno ha tolto il sonno ai sindaci e prefetti di non poche città italiane. Quella sera migliaia di persone stavano assistendo alla finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid quando, a seguito di un falso allarme terrorismo, si creò una calca impressionante. Centinaia di persone si diedero alla fuga senza che in realtà ce ne fosse alcun bisogno e migliaia rimasero schiacciate: il bilancio di quella che doveva essere una serata spensierata fu pesantissimo, con un morto e 1.527 feriti, alcuni dei quali a lungo ricoverati in gravi condizioni.

Il rischio che episodi del genere si verifichino di nuovo è purtroppo sempre presente, così come quello – da non scongiurare – che qualcuno sia intenzionato a organizzare un attentato in una grande città italiana. Per questo a Roma, ad esempio, per il 30 e 31 dicembre e primo gennaio è stata approntata ai massimi livelli la macchina della sicurezza, con centinaia di uomini sul territorio, unità cinofile e agenti in borghese, oltre a venti varchi presidiati dalle forze dell'ordine, nei quali saranno effettuate anche verifiche con il metal detector.

Firenze: per Morgan ed Ermal Meta 15mila persone.

Situazione sotto stretto controllo anche a Firenze: a Piazzale Michelangelo, ad esempio, verranno accolte non più di 15mila persone per assistere ai concerti di Morgan, Ermal Meta e Raphael Gualazzi. Lo scorso anno furono 25mila, un numero che è stato drasticamente tagliato quest'anno per esigenze di sicurezza e che verrà accuratamente conteggiato dall'alto, grazie a un sistema satellitare in grado di rilevare le esatte presenze. Naturalmente sarà severamente vietato portare con sé bottiglie di vetro ed esplodere fuochi d'artificio, che potrebbero facilmente scatenare calche come quelle di Torino.

Parma: meno di 8mila persone potranno assistere al concerto di Fedez.

Situazione analoga a Parma, anche se con numeri persino inferiori: saranno 7.818 i posti disponibili a Piazza Garibaldi per il concerto di Fedez. L'area verrà chiusa dalle 14 per consentire la bonifica mentre lo spettacolo avrà inizio alle 23. Tutta la zona sarà presidiata da un ingente numero di agenti di polizia e carabinieri e anche in questo caso, naturalmente, vigerà il divieto assoluto di botti e di portare bottiglie di vetro.