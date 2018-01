Probabilmente la moglie lo aveva assecondato proponendogli quello che le sembrava un obiettivo irraggiungibile ma lui, fan sfegatato della serie anime Dragon Ball, si è messo subito all'opera e ha chiesto su Facebook il milione di like necessario a chiamare il figlio Goku e in poco tempo, con l'aiuto di tanti sconosciuti, ci è riuscito. È la singolare storia di Carlos Sanchez, un uomo statunitense di Littletown, nello stato dell'Arizona che in meno di una giornata ha preso il pieno di like e condivisioni, raggiungendo il suo scopo e ricevendo il via libera al particolare nome per il nascituro.

Dopo la sfida della moglie, l'uomo si era presentato in foto con alle spalle un immancabile quadro della serie animata e reggendo un cartello sul quale aveva scritto a caratteri cubitali: "Mia moglie ha detto che se prenderò un milione di like potrò chiamare nostro figlio Goku". In suo aiuto sono accorsi subito gli amici e gli amici degli amici, poi la sua storia si è diffusa tanto rapidamente attraverso le condivisioni da riuscire a fargli raggiungere il traguardo in appena venti ore. Un successo in cui nemmeno lui sperava.

"Mai in un milione di anni avrei pensato che questa foto sarebbe diventata virale. Ho pensando a un paio di migliaia di like, ma sono andato oltre il milione!", ha scritto Sanchez in un post successivo. La foto infatti ha superato il milione e mezzo di "mi piace" e la moglie quindi si è dovuta arrendere, apparendo anche lei in un video successivo in cui annuncia la sua capitolazione con un altro cartello. Per l'occasione la coppia, che ha già tre figli, ha anche aperto un profilo facebook del bimbo per aggiornare i fan sul lieto evento.