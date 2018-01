"È un evento raccapricciante", così segretario del circolo Pd di Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, ha denunciato pubblicamente quanto avverrà nella cittadina friulana il prossimo 27 gennaio, un concerto di band skinheads in concomitanza con il Giorno della Memoria, la ricorrenza internazionale che ogni anno commemora le vittime dell'Olocausto. "L’iniziativa non può lasciare indifferenti, in quanto si richiama apertamente ai periodi più bui della nostra storia" ha dichiarato l'esponente Pd Quinto Perosa chiamando la società civile a far sentire al propria voce in qualche modo, ad esempio partecipando in massa agli eventi organizzati dal Comune con l’obiettivo di ricordare le vittime dei campi di concentramento

L'evento in realtà non è pubblico ma e si svolgerà in un circolo privato riservato agli iscritti, dunque per l'esibizione non è necessaria alcuna autorizzazione da parte delle autorità e nessuno può vietarla. A Organizzare la serata è stato il club Langbard, un circolo collegato ai militanti di estrema destra veneti, ma a far discutere è la presenza di alcune band straniere che hanno all'attivo brani che inneggiano proprio all'Olocausto.

"And with the burning winds of holocaust this world must be cleansed" recita ad esempio la canzone "Way Of The Holocaust Winds" ("La Via dei Venti dell'Olocausto") del gruppo finlandese Goatmoon, letteralmente: "Con i venti infuocati dell'olocausto questo mondo dovrà essere purificato". La band nordica, che sarà uno dei gruppi principali ad esibirsi nell'evento in programma sabato 27 gennaio in località Zuiano, nel brano inneggia allo sterminio dei "subumani che vogliono controllare il mondo" e al "nuovo trionfante impero ariano". Il gruppo però sarà solo uno dei tanti gruppi musicali riconducibili al gruppo Fronte veneto skinheads. Il festival privato infatti si intitola "Black Metal Night N3" e raduna gruppi internazionali che si ispirano a una corrente musicale neonazista nota come Nsbm, National Socialist Black Metal