Probabilmente quando ha prenotato quel volo tutto si aspettava tranne che essere premiata solo per aver fatto il biglietto. È quanto capitato nei giorni scorsi ad una donna trevigiana in partenza da Venezia, Nadia Brino, contattata dalla compagnia aerea Volotea perché risultata la cliente numero 4 milioni in Veneto. "Con lei abbiamo raggiunto 4 milioni di clienti, le regaliamo un anno di voli gratis con noi" si è sentita dire la donna. L’importante traguardo per la compagnia è stato festeggiato all'aeroporto Marco Polo di Venezia, un dei due scali di cui si serve nella regione alla presenza del Presidente e Fondatore di Volotea, Carlos Muñoz, e di Camillo Bozzolo, Direttore Commerciale Aviation del gruppo SAVE.

“Continuiamo a registrare in Veneto un trend di crescita nel volume di passeggeri trasportati e siamo orgogliosi di aver festeggiato proprio oggi a Venezia il nostro 4 milionesimo passeggero in Veneto" ha commentato Carlos Muñoz", aggiungendo: "Volotea è molto radicata in Veneto, dove opera collegamenti verso 42 destinazioni dalle sue basi di Venezia e Verona. Per il 2018, opereremo 6 nuove destinazioni (2 da Venezia e 4 da Verona). Da Venezia si potranno raggiungere 36 destinazioni, mentre dal Catullo sarà possibile decollare verso 20 destinazioni. Siamo, infine, particolarmente fieri di attestarci nuovamente come primo vettore per numero di destinazioni raggiungibili a Venezia e a Verona”.