Approfittando della sua buona fede, l'avevano contattata con la scusa di una vincita milionaria ad una fantomatica lotteria, convincendola però che per incassare il premio dovesse versare una cospicua somma di denaro per le relative tasse. In realtà erano truffatori che l'avevano presa di mira e non l'hanno più mollata fino a quando non gli hanno portato via tutti i soldi che aveva in banca. Un raggiro crudele perché aveva come obiettivo una nonnina 82enne indifesa che, dopo aver scoperto di essere stata ingannata e che non le rimaneva più nulla, si è suicidata nella sua casa.

La vittima si chiamava Marjorie Earl Jones, un'arzilla vecchietta statunitense di Houston, nello stato del Texas, convinta dai truffatori che era la vincitrice di un premio da un milione di dollari. Con la scusa delle tasse da pagare, i malviventi l'avevano convinta a dare fondo a tutte le sue casse, lasciandole solo poche decine di dollari. L'82enne alla fine è stata costretta a chiedere prestiti alla famiglia, ma no ha retto e si è suicidata. A raccontare la sua storia sono stati i nipoti, intervenuti giovedì scorso durante un convegno sul tema al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. "Gli hanno portato via quelli che avrebbero dovuto essere gli anni migliori della sua vita che poteva godere in tranquillità, è stata derubata in tutti i sensi", ha dichiarato il nipote in lacrime, concludendo: "Questi individui l'hanno individuata come preda solo per il suo buon cuore".