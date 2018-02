Non è raro sentir parlare di persone che pur avendo moglie e figli mantengono una vita parallela, ma la doppia vita messa in piedi da un 40enne romagnolo ha qualcosa di originale. Come raccontano le cronache locali, infatti, l'uomo aveva moglie e amante ma spillava i soldi alla seconda, che non sapeva nulla del suo matrimonio, e con quei denari manteneva la legittima consorte e il figlio. Con la scusa di debiti e altre spese varie, come racconta Il Resto del Carlino, il 40enne sarebbe riuscito a sottrarre alla donna, che credeva di essere la sua fidanzata, quasi 180mila euro in sei anni.

Tutto era iniziato a Rimini, dove la donna vive, quando i due coetanei si sono conosciuti avviando una relazione a tutti gli effetti. Un rapporto però segnato dalla distanza visto che lui sosteneva di doversi spostare spesso per lavoro, prima in Regione, poi oltre e infine anche all'estero. Appena dopo pochi mesi di rapporto, erano arrivate le prime richieste di denaro. Visto che lei è benestante, può permetterselo e non aveva dubbi, ha acconsentito all'invio di denaro.

Quello però era solo il primo di una lunga serie di prestiti elargiti per le più disparate motivazioni. Con la scusa che c’era una scadenza importante per la sua attività, poi che era a corto di liquidi perché la ex moglie gli aveva portato via anche la casa, poi perché gli serviva un’auto nuova a causa dell’andirivieni tra l’Italia e l’estero, l'uomo incassava costantemente ma quei soldi in realtà gli servivano per mantenere la sua vera famiglia che vive sempre in Romagna. La messa in scena si interrompe quando la donna vede per caso la famiglia in un centro commerciale e scopre che l'uomo non solo non era divorziato ma era felicemente convivente con la moglie e il figlio. Lei non dice niente ma quando arriva a la nuova richiesta di denaro gli nega tutto rivelando di averlo scoperto. Lui a questo punto avrebbe iniziato a minacciarla e quindi la donna lo ha denunciato.