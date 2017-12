Quando gli agenti della polizia municipale si sono imbattuti in quel gatto randagio, malaticcio e sofferente, segnalato da un passante, hanno deciso di portarlo da un veterinario per farlo controllare ma probabilmente non si aspettavano che l'animale, pochi mesi dopo, sarebbe diventato il centro di una accesa polemica politica. Come riporta il Giornale di Sicilia, è quanto accaduto a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, dove l'animale infatti è stato curato a spese dello stesso Comune. In totale l'amministrazione cittadina ha sborsato ben 2.120 euro per poter curare nel migliore dei modi il felino, che è malato di Aids, mettendo tutto a bilancio.

Dopo che il veterinario ha accertato che le sue condizioni non erano buone, infatti, è stato deciso il suo trasporto in un clinica veterinaria più attrezzata e da quel momento è iniziato l'iter d'assistenza per capire la patologia. Sono state fatte analisi del sangue, esami specifici contro i virus e infine, dopo la diagnosi, è iniziata anche la cura farmacologia, Tutto a spese del comune. Una dedizione che al momento dell'approvazione del bilancio ha subito scatenato polemiche in consiglio comunale. "Nel centro il felino è rimasto dal 30 dicembre 2016 al 28 febbraio scorso. Poi è rimasto ancora lì sino al 7 aprile prima che un' associazione, lo adottasse" ha spiegato il comandante della polizia municipale, sottolineando: "L' urgenza dell'intervento non ci ha consentito di coinvolgere l'Asp".