Un ragazzo di Londra è diventato protagonista delle cronache britanniche per un particolare acquisto. Il giovane, che vive nella capitale britannica, voleva andare a Bristol a trovare un amico ma quando ha visto il costo del biglietto del treno ha pensato di dover trovare un’altra soluzione. Il biglietto era infatti davvero caro così il giovane, che si chiama Tom Church, ha ventisette anni ed è il co-fondatore del sito LatestDeals, ha ben pensato di comprarsi direttamente un’auto e guidare da Londra a Bristol per andare dal suo amico. E a quanto pare così facendo ha speso meno di quanto avrebbe dovuto pagare per il viaggio in treno. Come riportato dai tabloid britannici, infatti, il biglietto del treno costava fino a 218 sterline mentre l’auto di seconda mano acquistata dal giovane, una Honda Civic del 1997, gli è costata 80 sterline. Ovviamente Tom ha dovuto pagare anche l’assicurazione, la benzina e la tassa di circolazione ma in totale quel suo viaggio gli è costato 206 sterline. E quindi alla fine ha risparmiato circa 12 sterline.

"Alla fine del viaggio ho ancora una macchina che probabilmente rivenderò"- Il ventisettenne ha raccontato di aver avuto questa idea dopo aver visto un post su Reddit di un utente che si lamentava proprio per il prezzo eccessivo dei biglietti dei treni in Inghilterra: “Mi ha dato l’idea per fare qualcosa di diverso”, ha spiegato aggiungendo di aver poi trovato l’auto su un sito di annunci online. È un’auto molto vecchia e la proprietaria la stava vendendo praticamente come un rottame. Ma a Tom andava bene per viaggiare fino a Bristol. “Alla fine del viaggio ho ancora una macchina che probabilmente rivenderò e con alcune modifiche penso di poter ottenere fino a 200 sterline”, ha aggiunto il giovane britannico che ha spiegato di aver raccontato la sua storia anche per far riflettere sui prezzi dei treni nel Paese.