Aveva comprato un albero di Natale vero in occasione delle festività natalizie e aveva deciso di usarlo per tutto il periodo delle feste addobbandolo fino a fine anno. Al momento di smantellarlo ad inizio gennaio, però, si sarebbe accorta che ormai era morto, così lo ha trascinato fino al centro commerciale dove lo aveva comprato e avrebbe pretesto di restituirlo, ottenendo infine anche un rimborso dalla catena commerciale. È quanto sarebbe accaduto in un grande magazzino di Santa Clarita, cittadina degli Stati Uniti d'America situata nella contea di Los Angeles, nello stato della California.

Come riportano i giornali locali, a raccontare l'accaduto è stato un conduttore radiofonico di Indianapolis, che ha postato delle foto fornite da un uomo del posto che ha assistito alla scena. L'episodio risalirebbe al 4 gennaio quando la donna si sarebbe presentata in una nota catena commerciale nota per le politiche di rimborso vantaggiose che arrivano fino a 90 giorni , a parte l'elettronica, decidendo di restituire l'albero di Natale sostenendo che era morto.