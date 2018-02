Si chiama "Community Library" ed è il grande progetto della Regione Puglia con cui sono stati stanziati ben 120 milioni di euro per finanziare oltre 110 biblioteche di comunità e il restauro dei beni culturali in cui queste verranno realizzate. Secondo l'annuncio dai toni trionfali dato da Michele Emiliano, presidente della Regione, dovrebbe trattarsi del "più grande investimento in cultura popolare nella storia d'Italia". Secondo Michele Emiliano

Si tratta di dare la possibilità a tutti i Comuni che rientreranno in graduatoria di investire una somma incredibile, dedicata soprattutto alla possibilità, da parte di ciascun cittadino pugliese, di accedere alla cultura in forme moderne e tradizionali. Quindi tra biblioteche dove vengono custoditi i volumi importantissimi che rappresentano la storia della cultura mondiale, ma anche attraverso nuove tecnologie, nuove tecniche,integrazioni tra scuole e istituzioni culturali.

Così il presidente della Regione Puglia, che ieri ha presentato a Bari il progetto "Community Library", iniziativa volta a realizzare un discorso di comunità attraverso i libri e la cultura del libro, sia tradizionale sia attraverso le nuove tecnologie. Sempre ieri nel capoluogo pugliese sono stati firmati i primi contratti con i Comuni che hanno presentato i progetti con cui sarà possibile,"riempire di contenuti il contenitore".

Un grande progetto, ambizioso sicuramente, che punta a una diffusione capillare, dai grandi ai piccoli centri, della cultura del libro nella regione pugliese. Una prima forma di contrasto ai dati Istat che recentemente hanno denunciato i drammatici livelli, per quanto riguarda il Sud e i giovani, di lettura.