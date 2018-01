Una squadra di studiosi ed esperti inglesi ha realizzato una nuova tecnica di scansione digitale che consente di apprendere quanto è scritto sui papiri che avvolgono le mummie egizie senza intaccarli, attività in cui finora era necessario incorrere per scoprire informazioni utili a comprendere il mondo dell'antico Egitto. La possibilità offerta da questa nuova tecnica di scansione trova fondamento in un cambiamento, avvenuto intorno al 1000 a.C., quando l'uso del sarcofago fu sostituito da un sistema più economico.

Intorno al corpo bendato del defunto, infatti, veniva applicato una copertura con caratteristiche simili alla cartapesta, chiamato cartonnage, realizzato con papiri provenienti da archivi di strutture governative e considerati da buttare. Questo rivestimento finiva poi ricoperto di stucco bianco e decorato, il che ha paradossalmente consentito la perfetta conservazione dei papiri utilizzati che oggi, per studiosi e archeologi, hanno un valore inestimabile visto che offrono importanti informazioni sulla vita quotidiana nell'antico Egitto.

Fino ad oggi, tuttavia, per poterli leggere era necessario danneggiare irreparabilmente il cartonnage. La University College London ha messo a punto una tecnica di scansione digitale che permette di leggere questi documenti senza toccare la mummia né danneggiare il sarcofago che la contiene. Secondo il team di ricerca londinese, questa tecnica consentirà di apprendere notizie fondamentali per riuscire a penetrare alcune zone d'ombra relative alla civiltà egizia. E non è detto che spulciando tra informazioni e documenti si possa risalire alla soluzione di alcuni misteri, come la famosa cavità segreta contenuta dalla Piramide di Cheope.