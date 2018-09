In occasione dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, che cadrà l'anno venturo, la Galleria Nazionale delle Marche ha deciso di dedicare al genio toscano l'attività didattica 2018-2019. Così l'anno scolastico che sta per partire metterà a disposizione degli studenti marchigiani ben 18 percorsi educativi, in parte gratuiti e in parte a bassissimo costo, della durata di circa due ore ciascuno, che comprendono lezioni, percorsi in galleria, attività ludiche e di laboratorio, prenotabili dalle scuole di ogni ordine e grado.

Ogni studente sborserà non più di 3,50 euro a percorso didattico, il più economico costa 1 solo euro. Le scuole del comprensorio marchigiano possono prenotarsi consultando il sito www.gallerianazionalemarche.it. Secondo il direttore della Galleria, Peter Aufreiter, questo strumento permetterà agli studenti di arrivare ben preparati alle celebrazioni per il quinto centenario dalla morte dell'autore de "La Gioconda".

Gli studenti rappresentano circa un terzo dei nostri 200 mila visitatori all'anno. A loro sono rivolte tante nostre attività come questi Percorsi educativi, dedicati quest'anno a Leonardo, poi a Raffaello e quindi a Dante, per trasmettere ai giovani l'insieme di arte, scienza e letteratura.

La coordinatrice del settore didattico, Claudia Bernardini, ha invece aggiunto in occasione della presentazione di oggi: