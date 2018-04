Entro il 18 aprile, attraverso l'area apposita predisposta nel portale dell'Inps, sarà possibile fare domanda online per richiedere l'Ape volontario, un prestito finanziario agevolato e garantito che permette ai pensionandi che desiderano andare in pensione qualche anno prima di accedere a uno sconto degli anni contributivi e viene liquidato al raggiungimento dei requisiti di legge. "Il servizio consente di inviare la domanda di accesso all’anticipo pensionistico attraverso l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello, una volta ottenuta la certificazione del diritto all’APE", spiega l'avviso pubblicato sul sito dell'istituto di previdenza, nel quale si ricorda inoltre che la domanda non è revocabile se non entro i 14 giorni di legge. In sostanza, con l'istanza il pensionando domanda di pensione di vecchiaia e dispone inoltre la richiesta di finanziamento, la domanda di assicurazione e l’istanza di accesso al fondo. Nella domanda andrà inoltre indicato "l’istituto finanziatore cui richiedere il prestito sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza".

Hanno diritto a fare domanda per l'Ape volontario coloro che hanno maturato i requisiti di legge nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 18 ottobre 2017 . Al fine di ottenere l’anticipo finanziario comprensivo dei ratei arretrati maturati, i richiedenti devono presentare la domanda di accesso entro il 18 aprile 2018. In caso di concessione del prestito, dal momento in cui il contratto è reso disponibile online al richiedente decorrono i termini di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso.

L'ammontare minimo e massimo del prestito

L’importo minimo della quota di APE richiedibile è pari a 150 euro, mentre l’importo massimo della quota di APE richiedibile non può superare rispettivamente:

il 75% dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE, è superiore a 36 mesi ;

dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE, è superiore a ; l’80% dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è superiore a 24, è pari o inferiore a 36 mesi ;

dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è ; l’85% dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è compreso tra 12 e 24 mesi ;

dell'importo mensile netto del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è compreso tra ; il 90% dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la durata di erogazione dell’APE è inferiore a 12 mesi.

I requisiti per l'Ape Volontario

Per accedere al prestito è necessario avere una età minima di 63 anni, aver maturato una anzianità contributiva non inferiore a 20 anni, avere un importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, avere un importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995) e non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità.