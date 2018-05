Un rocambolesco furto, degno di Lupin, è stato messo a segno a bordo della motonave Excelsior della Grandi Navi Veloci in partenza per Genova dopo essere appena arrivata a Palermo: nel tardo pomeriggio di ieri fa ignoti hanno sono riusciti a rubare la cassaforte della nave, che conteneva banconote in contanti della società. E' stata la stessa compagnia a denunciare quanto era accaduto non appena l'Excelsior è approdata a Palermo.

Non è stato ancora quantificato con precisione l'ammontare del denaro contenuto nella cassaforte. Effettuato un sopralluogo sull'imbarcazione da parte delle forze dell'ordine, che naturalmente hanno aperto un'inchiesta e stanno visionando in questi giorni le immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza posizionate a bordo, anche se fondamentale potrà essere il contributo di eventuali testimoni. La partenza del traghetto ha subito un importante ritardo: la Gnv Excelsior è infatti salpata solo questa mattina all’alba dopo che, ieri sera, a bordo, è dovuta salire la polizia. IL piano dei ladri è stato evidentemente studiato nei minimi dettagli: i malviventi sapevano dove trovare la cassaforte, e sapevano che al suo interno avrebbero trovato un'ingente somma di denaro. Come se non bastasse hanno avuto il tempo per trasportarla all'esterno, probabilmente ripassando per il garage e caricandola su un'automobile. Quel che è certo è che si è trattato di un colpo da maestri.