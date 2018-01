Un volo già problematico per una serie di ritardi dovuti a problemi vari si è trasformato in una scena da filma nel giorno di Capodanno all'aeroporto di Malaga, in Spagna. All'atterraggio allo scalo aeroportuale iberico, infatti, passeggeri, personale di bordo e addetti dell'aeroporto si sono ritrovati davanti ad uno spettacolo alquanto singolare. Un passeggero che si trovava a bordo ha deciso di scendere dal velivolo il prima possibile ma lo ha fatto aprendo il portellone di emergenza che dà sull'ala, rimanendo così in quella posizione precaria per diverso tempo mentre il comandante faceva scattare la procedura di emergenza con l'intervento delle forze dell'ordine.

L'improvvisa fuga dell'uomo pare sia stata causata da una improvvisa quanto pesante crisi d'asma che lo ha spinto ad agire in maniera arrischiata per uscire dal velivolo, un volo Ryanair decollato con un'ora di ritardo da Stansted, a nord di Londra, in Inghilterra. Già durante il tragitto l'uomo pare avesse fatto presente al personale di bordo che no si sentiva bene e avrebbe usato più volte l'inalatatore. Quando l'aereo ha toccato terra però no ha resistito e si è fiondato fuori, spaventando qualche passeggero che non aveva capito cosa stesse accadendo. L'uomo , un cittadino polacco di 57 anni che vive a Malaga, è stato infine arrestato dagli agenti della Guardia Civil spagnola. Dopo l'interrogatorio è stato rilasciato ma rischia una pesante multa.