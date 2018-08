"Ora, sicuramente, Jayden e Brooklyn saranno insieme a Paradiso, tenendosi per mano". Con queste parole Stefanie Boyce e suo marito Justin, di 37 e 38 anni, hanno voluto ricordare i loro due bambini morti a distanza di pochissimi mesi a causa di una malattia rara, la cosiddetta sindrome di Sanfilippo, che colpisce una persona su 70mila condannandola ad una vita breve. Il maggiore dei loro figli Jayden è deceduto a 11 anni lo scorso novembre, seguito da Brooklyn, mancata a 9 anni lo scorso 6 agosto. Una tragedia enorme per questa famiglia di Beach Park, nell'Illinois, Stati Uniti, che tuttavia si è sa sempre preparata a questo triste momento.

"A volte rifletto su questo, mi sembra molto ingiusto e non riesco a spiegarmelo – ha raccontato Stefanie alla stampa locale -. Io spero solo che la morte, per Jayden e Brooklyn, sia stata dolce e non sofferta. Per Jayden abbiamo fatto di tutto, ora l'unica cosa che mi piace pensare per alleviare il dolore è sapere che ora sono insieme, che forse si stanno tenendo la mano. Il nostro ragazzo amava ballare con la mamma, mentre la piccola Brooklyn cantava per noi. Sono stati bambini meravigliosi, dolcissimi ma capaci di combattere come guerrieri". La sindrome di Sanfilippo colpisce i bambini quando sono ancora piccolissimi, tra i due e i quattro anni d'età. Si tratta di una rara malattia genetica facente parte dell'eterogeneo gruppo delle malattie da accumulo lisosomiale, caratterizzata da un grave e rapido deterioramento mentale. Si manifesta generalmente con disturbi del comportamento e del sonno, perdita di capacità motorie e problemi di comunicazione. Al momento, non esiste una cura per questa patologia, ma è possibile la diagnosi già nel corso della gravidanza.

Stefanie per esorcizzare il dolore ha anche aperto un account Instagram dal quale racconta la sua vicenda e posta foto dei suoi figli che non ce l'hanno fatta e dell'ultima arrivata in casa, Ellie, 6 anni, che invece sta bene. "Ora, sicuramente, Jayden e Brooklyn saranno insieme in Paradiso, tenendosi per mano. Jayden teneva sempre per mano le sorelline, insieme a Brooklyn si completavano e quella perfezione ora è stata ricreata in un'altra dimensione", ha scritto in uno degli ultimi post.