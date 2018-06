Pensate di essere in auto magari coi finestrini aperti per la calura estiva e, per chi può permetterselo, magari anche con il tettuccio aperto e di ritrovarvi improvvisamente sommersi da escrementi umani letteralmente piovuti dal cielo. È la disavventura di cui sono stati protagonisti nei giorni scorsi alcuni automobilisti canadesi nella città di Kelowna, nella Columbia Britannica, tra cui Susan Allen e suo figlio. "Era un pomeriggio senza nuvole, quindi i finestrini dell'auto erano abbassati e il tetto aperto quando improvvisamente siamo stati sommersi da quello che sembrava un mucchio di fango che cadeva dal cielo" hanno spiegato ai media locali. Poco dopo, però, a causa del cattivo odore, hanno realizzato che a colpirli non era stato il fango ma feci umane.

Dopo la loro denuncia anche altri automobilisti che si trovavano a passare in zona in quel momento hanno raccontato di essere stati vittima della stessa disavventura e tutti quindi hanno puntato il dito su qualche aereo che era in fase di atterraggio nel vicino aeroporto. Non è raro che i rifiuti umani cadano dagli aerei sotto forma di pericolosi pezzi di ghiaccio chiamati "Blue Ice", ma qui si tratta di escrementi allo stato semi liquido e marroni. Alcuni esperti hanno confermato che l'incidente anche se raro può accadere a causa di una perdita dal sistema idraulico di un aereo, sul lato inferiore della fusoliera. L'autorità che supervisiona l'aviazione nel paese ha assicurato che dopo la denuncia sta indagando sull'incidente, dichiarando che "prende molto sul serio tutte le segnalazioni di possibili detriti provenienti dagli aerei".