in foto: Il luogo dell'incidente in Colombia (Twitter).

È di almeno 13 morti il bilancio di un incidente verificatosi nella tarda serata di ieri, domenica 21 gennaio, sulla strada che porta da Tumaco a San Juan de Pasto, nel dipartimento di Narino, in Colombia, vicino alla frontiera con l'Ecuador, dove un autobus, del trasporto pubblico locale, è stato letteralmente travolto da una valanga di fango e trascinato verso un precipizio. Secondo i media locali, i soccorritori avrebbero estratto al momento dal mezzo dieci cadaveri, fra i quali quelli di due donne e due minorenni. Ma il bilancio potrebbe non essere definitivo dal momento che si ignora il numero esatto dei passeggeri a bordo del pullman, essendo partito con una sola persona ma avendone caricate altre nel resto del tragitto.

La valanga è conseguenza delle piogge torrenziali cadute sulla zona negli ultimi giorni, che hanno provocato lo smottamento dei terreni, come ha reso noto il responsabile nazionale per la sicurezza stradale, Alejandro Maya, che ha anche precisato che il fatto è avvenuto nel luogo noto come "La Nariz del Diablo" (il naso del diavolo). Condoglianze alle vittime dell'incidente sono arrivate anche da Camillo Romero, governatore della regione: "Siamo a lutto qui nel Sud. La nostra solidarietà alle famiglie e a tutti coloro che devono affrontare questa terribile situazione", ha scritto su Twitter. Al momento le avverse condizioni meteo stanno rendendo più difficili del previsto le operazioni di ricerca.

Non è la prima volta che si verifica un evento simile nel paese sudamericano: già lo scorso aprile a Mocoa, la lava di fango e detriti dovuta alle forte precipitazioni, aveva causato la morto di oltre 250 persone, mentre almeno 200 erano i dispersi, tra cui due italiani. Frane di questo tipo sono dunque molto comuni, soprattutto nelle stagioni dell'anno particolarmente piovose.