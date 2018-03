Stick di colla di uso comune contenenti sostanze altamente pericolose in arrivo dalla Cina. La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato 350mila confezioni di questo tipo di prodotto per un valore complessivo di circa due milioni di euro, stoccate nei depositi di tutta Italia. L'operazione è infatti stata condotta in collaborazione con le fiamme gialle di Firenze, Cremona, Padova, Catania, Latina, Mantova, Napoli e Brescia. Nove gli imprenditori, italiani e cinesi, che sono stati denunciati per reati che vanno dalla frode in commercio alla vendita di prodotti pericolosi. Inoltre, gli stick presentavano sull'etichetta indicazioni contraffatte riguardo ai marchi di conformità europea e alla composizione dei prodotti stessi.

I famosi cubetti, molto utilizzati dai più giovani a scuola o per attività ludiche, erano composti da materiali tossici, e avrebbero potuto provocare lesioni, acute o croniche, in caso di inalazione o assorbimento cutaneo. Negli stick in questione, infatti, è stata registrata la presenza di dicloroetano, una sostanza cancerogena tossica irritante, e cloroformio in concentrazioni superiori a quelle consentite dalla legge e che avrebbero potuto mettere in serio pericolo la salute dei consumatori. I militari hanno individuato, nel corso dell'indagine partita mesi fa, l'origine della filiera delle colle cancerogene a Torino, ma hanno ben presto scoperto che la vendita e l'importazione di questi prodotti avveniva a livello nazionale.