La prima pubblicazione di "Colazione da Tiffany" di Truman Capote risale al 1958, quando Esquire lo pubblicò, nel novembre di quello stesso anno. Qualche mese dopo, la casa editrice Random House lo propose in libreria. Il Time definì la sua eroina "la gattina più eccitante che la macchina da scrivere di Truman Capote abbia mai creato". Così, a sessant'anni dall'uscita di "Breakfast at Tiffany’s", anche in Italia si ricorda quel capolavoro indimenticato che nel 1961 portò al film con Audrey Hepburn, diretto da Blake Edwards. L'evento sarà in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino.

Venerdì 11 maggio, alle ore 10, presso il Museo del Risorgimento di Torino, in occasione dell’anniversario dell’uscita di Breakfast at Tiffany’s, una tavola rotonda ripercorrerà la vicenda editoriale della prima pubblicazione della novella, la sua versione cinematografica, il valore culturale che oggi appare così contemporaneo: un testo di poche pagine riconosciuto tra le migliori espressioni della letteratura americana, capace di raccontare il sogno di Tiffany & Co. su Fifth Avenue e tutta la fantasia che la città di New York continua a esercitare sui lettori del mondo.

Interverranno: Luca Beatrice, critico d’arte e presidente Circolo dei Lettori Torino Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio di Torino, presidente Enit Piero Negri, giornalista La Stampa Enrico Remmert, scrittore Introducono: Raffaella Banchero, amministratore delegato Tiffany & Co. Italia e Spagna Carlo Mazzoni, direttore editoriale di The Fashionable Lampoon.