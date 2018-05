Un mix fatale di cocaina, ecstasy e gas esilarante ha ucciso Lauren Atkinson, 19enne, al City Warehouse ApartHotel di Manchester il 10 dicembre del 2016. Ora i genitori sono tornati a parlare della sua morte nela speranza che tragedie simili non si ripetano più. La teenager era stata fuori a festeggiare con gli amici la sera prima di essere trovata moribonda nella sua camera d'albergo. Immediatamente hanno tentato di praticarle una manovra di rianimazione, prima che i paramedici e i soccorritori cercassero il tutto per tutto per salvarle la vita per 22 minuti. Ma Lauren è stata dichiarata morta sul posto.

La 19enne si sarebbe recata a Manchester con alcune sue amiche da Ulverston, in Cumbria, il venerdì pomeriggio e prenotato due appartamenti per la notte. Alcuni testimoni assicurano di averla vista in possesso di almeno tre bombolette di gas esilarante, cocaina e vodka prima di andare al The Warehouse Project. Il malore verso le 4.30 del mattino del 10 dicembre, dopo essere tornata in albergo con le amiche. Lauren si sarebbe sentita male in bagno. Due sue amiche, Sophie e Shannon, hanno forzato la porta usando un coltello e poi l’hanno distesa sul letto. Dopo essere uscite dalla stanza per cercare aiuto da qualche altro amico, si sono accorte che era caduto sul pavimento in preda “ad un attacco”. Lauren è diventata cianotica nonostante gli sforzi per salvarle la vita, è stata dichiarata morta alle 6:24 di sabato 10 dicembre.

“Digrignava i denti e aveva la mascella serrata” hanno ricordato i suoi amici in tribunale, nel processo sulla sua morte. "Non era normale quello che stava facendo. Era abbastanza chiaro che stava succedendo qualcosa di molto serio. Quando Lauren smise di respirare e iniziò a cambiare colore, i suoi amici chiamarono un'ambulanza” ha detto un suo amico, Jake Marston. "Avremmo dovuto chiamare l'ambulanza prima. Abbiamo pensato che fosse a posto perché è solo svenuta” ha ammesso il ragazzo. I tossicologi hanno trovato prove di MDMA (ecstasy), MDA (anfetamina) e cocaina nel flusso sanguigno di Lauren dopo la sua morte. Fiona Borrill, medico legale nominato dal tribunale di Manchester, ha descritto la sua morte come "l'incubo peggiore di ogni genitore". E ha aggiunto: “I suoi genitori le avevano descritto i rischi dell’uso delle droghe. Per me è chiaro che Lauren e le sue amiche hanno sottovalutato i rischi e gli effetti tossici di queste droghe. Spero che si rendano conto della responsabilità che hanno avuto in questa tragedia” ha aggiunto. Il processo va avanti.