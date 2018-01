Un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto questa mattina a Torino, nel parco della Pellerina. Si tratta di un uomo di origine africana di circa trenta anni che non aveva con sé documenti. L’uomo, ormai privo di vita, è stato trovato dagli agenti delle volanti in uno stabile abbandonato all'interno del parco. A dare l’allarme era stato un altro senzatetto e ora la polizia sta cercando di risalire all’identità della vittima. Dai primi accertamenti sembra che il decesso del clochard sia stato causato da assideramento. Il corpo non sembra essere stato trascinato o spostato nel luogo del ritrovamento e non ci sono segni di lesioni o percosse. Stando alle prime indagini, è emerso che l’uomo potrebbe non aver trovato posto nel dormitorio del parco della Pellerina e quindi aver cercato riparo nello stabile abbandonato in cui poi è stato trovato morto. Al momento, gli investigatori non hanno ancora trovato testimoni che lo conoscessero.

Un'altra donna senza fissa dimora morta sabato – Quello di stamane è il secondo caso simile registrato in due giorni nel Torinese. Sabato mattina una donna senza fissa dimora è stata trovata morta in un capannone di Moncalieri. Sola e appunto senza una casa, la donna – di sessantuno anni – cercava riparo dal freddo come poteva negli angoli dismessi della città. Secondo le prime ricostruzioni ad ucciderla è stato un edema polmonare, molto probabilmente aggravato dal freddo e dalle condizioni difficili in cui viveva. A dare l’allarme è stata un’altra donna che condivideva con lei quella vita difficile. Solo poche ore prima erano andate insieme al supermercato a comprare qualcosa da mangiare la sera.