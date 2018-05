C'è chi dopo la pensione si chiude nei bar con gli amici, chi decide di darsi ai viaggi e chi invece alla cura del giardino. E poi c'è Clive, un uomo inglese di 62 anni con un passato da insegnante di matematica, che dopo essere andato in pensione – e soprattutto sentendosi ancora nel pieno delle forze – ha deciso di avviare una nuova e piuttosto faticosa attività: girare per l'Inghilterra a bordo del suo furgone e donare spermatozoi alle donne che vogliono restare incinta e per qualche ragione non riescono a concepire. Come spiegano i tabloid britannici Clive consegna sperma a domicilio e ha già dato vita a 65 bambini. Un documentario di Channel 4 rivela inoltre che altri 14 sono stati concepiti e verranno al mondo nei prossimi mesi. Il Sun spiega che l'uomo non svolge questa attività a scopo di lucro e che le sue "prestazioni" non richiedono alcun pagamento.

Clive ha raccontato che in fondo non vuole che sentirsi utile alle persone, e che questo è il suo modo per esserlo: "In molte mi dicono ‘Grazie Clive, hai davvero cambiato la mia vita’… Ecco perché lo faccio. Voglio aiutare le persone a superare i momenti difficili della vita. E poi amo così tanto i bambini!". Clive si fa pubblicità sui social network, si scambia delle mail con le donne interessate e poi fissa con loro un appuntamento. Raggiunto un accordo, si mette al volante del suo furgoncino e consegna una siringa di sperma appena “prelevato”. "So che legalmente potrei essere chiamato a mantenere ogni bambino fino all’età di 18 anni, ma la cosa non mi preoccupa". Il suo obiettivo? Diventare il padre biologico di almeno 100 figli.