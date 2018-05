Era il febbraio 1985 quando gli esperti registrarono sulla Terra l'ultimo mese più freddo della norma. Dal mese seguente, quello di marzo, è iniziato un periodo lunghissimo e ancora in corso in cui la temperatura globale media è sempre stata superiore alla media. A renderlo noto National Oceanic and atmospherique administration, spiegando che da ben 400 mesi a questa parte fa più caldo di quanto in realtà dovrebbe. A riferire i dati degli esperti è stato il Washington Post, spiegando che "viviamo ormai in un pianeta che è inequivocabilmente più caldo rispetto soltanto a un decennio fa e in cui le temperature continuano a crescere", come ha dichiarato al quotidiano lo scienziato del NOAA Deke Arndt, precisando: "Arrivare al 400esimo mese di fila più caldo della norma semplicemente è un sintomo evidente di quanto sta accadendo alla Terra. Ma non c'è nessuna novità. Semplicemente, una conferma di quanto sappiamo da tempo".

Nell'aprile del 2018 la temperatura media mondiale è stata di 1,5 gradi superiore alla norma: dato che a stupito per primi gli statunitensi, che proprio il mese scorso hanno registrato nel loro paese temperature estremamente rigide mentre nel resto del mondo erano in realtà più elevate di quanto non fosse normale. Sempre ad aprile infatti si è registrato un caldo record in Europa, secondo il Centro europeo delle previsioni climatiche. Anche le regioni artiche sono state molto meno fredde della norma. Complessivamente, secondo gli scienziati, il mese di aprile è stato il terzo più caldo per il pianeta dal 1880. Soltanto l'aprile 2016 e 2017 hanno avuto temperature più alte.

Quello dell'innalzamento delle temperature non è certo uno scoop: gli scienziati sono infatti concordi nel ritenere che a causa delle emissioni inquinanti ci sia stato un importante cambiamento climatico, con temperature nel pianeta di tre gradi più alte rispetto al periodo precedente la rivoluzione industriale.