Il 15 aprile Claudia Cardinale, la diva italiana per eccellenza, compirà 80 anni. E spegnerà ottanta candeline nel foyer del Teatro San Carlo di Napoli, dopo aver recitato al Teatro Augusteo l’ultima replica di "La strana coppia". Un evento non casuale per l’attrice, all'anagrafe Claude Joséphine Rose Cardinale, nata a Tunisi il 15 aprile 1938 da famiglia siciliana e poi legata per ventisei anni a un regista napoletano come Pasquale Squitieri, di cui ha detto:

Pasquale è stato il mio unico e grande amore dal quale è nata anche nostra figlia Claudine, che oggi ha 38 anni e si occupa di arte. Credo che il suo essere napoletano abbia molto influito sulla mia scelta, per la quale mi sono battuta contro le tante donne che lo circondavano, riuscendo infine a spuntarla. Mi piaceva molto la sua intelligenza, la sua cultura e anche quel po’ di follia che non gli mancava.

In questi giorni, la Cardinale è nel capoluogo partenopeo per proporre all'Augusteo "La strana coppia", opera tratta dall'omonima commedia di Neil Simon e riadattata in italiano da Pasquale Squitieri, scomparso a febbraio dello scorso anno. Se la strana coppia originale si riferiva a due uomini, in questa versione, invece, si tratta di due donne. La Cardinale duetta in scena con Ottavia Fusco. Intorno al loro diversi giovani attori emergenti, come Nicola D'Ortona e Lello Giulivo. Lo spettacolo resterà in cartellone fino al 15 aprile. Giorno in cui la Cardina spegnerà le 80 candeline sulla torta speciale al San Carlo. Proprio sul sul rapporto con la città, ieri la Diva si è espressa: