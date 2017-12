Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno Freccia Rossa in transito in direzione Ancona sui binari dell'Alta Velocità a Civitanova Marche. La tragedia si è verificata intorno alle sei di questa mattina, mercoledì 20 dicembre, all'altezza di Fontespina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento, la Polfer e i carabinieri della Compagnia. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire le cause di quanto accaduto. Non è ancora chiaro, infatti, se si sia trattato di suicidio oppure di un incidente. La vittima non è ancora stata identificata, ma l'unica informazione certa è che abbia almeno 50 anni.

Intanto, non sono mancati i disagi per i viaggiatori, fermi in tantissimi davanti alla stazione, e per la circolazione sull'intera linea Adriatica, che ancora deve tornare alla normalità, con Trenitalia che ha attivato servizi sostitutivi con gli autobus verso Ancona.