in foto: Agnese Brachetti, 27 anni (Facebook).

Era in palestra quando ha accusato un improvviso malore che non le ha lasciato scampo. È morta a soli 27 anni Agnese Brachetti, originaria di Pollenza, a causa, molto probabilmente, di un arresto cardiaco. La ragazza si è sentita male mentre faceva riscaldamento ed è crollata sul pavimento poco prima di iniziare la lezione di body contact. È successo nella serata di ieri, lunedì 23 aprile, all'Exe Fit di via Einaudi. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimazione, durati più di un'ora. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul luogo della tragedia hanno capito immediatamente la gravità della situazione. Poi la corsa disperata in ospedale, al pronto soccorso di Civitanova, dove è stato dichiarato il decesso.

Un vero e proprio dramma che ha sconvolto non solo i familiari della giovane vittima ma tutta la comunità locale. Agnese, che aveva perso la mamma solo due mesi fa per un male incurabile, viveva con i nonni. Il padre Franco lavora come elettricista per il Comune di Tolentino, mentre il nonno materno, Giovanni Romagnoli, è stato sindaco di Pollenza. La famiglia ha anche chiesto l’autopsia sul corpo della giovane per capire, dall’esito dell’esame, cosa sia realmente accaduto. Per quello che si sa, la ragazza non aveva mai sofferto di problemi di natura cardiologica ed era anche molto sportiva. Tra pochi giorni, il 28 aprile, sarebbe stato il suo compleanno. Intanto, i carabinieri si stanno occupando delle indagini e hanno già acquisito le testimonianze anche nella palestra di via Einaudi, che Agnese frequentava saltuariamente, perché aveva un pacchetto di ingressi.