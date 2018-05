Ha combattuto per oltre una settimana Enzo Bagalini, l'imprenditore edile caduto mentre stava facendo delle misurazioni da una altezza di tre metri su una palazzina in ristrutturazione a Civitanova Marche. Ieri sera, alle 23, è arrivato l’epilogo più drammatico. Il 61enne civitanovese è stato dichiarato clinicamente morto all’ospedale di Torrette, dove era ricoverato nel reparto di rianimazione a seguito del grave trauma cranico riportato nell’incidente sul lavoro di cui è rimasto vittima all’interno del cantiere edile in via Vela. Estremo atto di amore deciso dalla famiglia e dai tre figli, la donazione di tutti gli organi, come precisa anche il Resto del Carlino.

Il terribile incidente era avvenuto nel pomeriggio di Lunedì 14 maggi. Bagalini, 61 anni da compiere a luglio, era al lavoro insieme ai suoi operai nella palazzina in centro. Era stato portato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni erano gravissime. Questa notte è morto. In città era molto conosciuto. Viveva nel quartiere di San Giuseppe. Gran lavoratore, era appassionato di pallacanestro (dirigente nella Picchio basket) e podismo. Lascia la moglie e tre figli. Appena la Procura rilascerà il nulla osta, sarà fissato il funerale, che indicativamente dovrebbe essere celebrato nel fine settimana nella chiesa di San Giuseppe, il quartiere in cui risiedeva.

Questo il ricordo su Facebook dell'Atletica Civitanova: