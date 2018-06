Oltre 72 ore di incontri con 50 animatori, registi, sceneggiatori, designer, street artist, storyboarder, coloristi da tutto il mondo con Peter Lord, Sergio Staino, Fusako Yusaki, Candy Kugel, Lillo Petrolo, un evento in ricordo di Ilaria Alpi e uno speciale focus sulle artiste italiane dalla storia del Carosello alle nuove tendenze. Promosso dalla Regione Lazio con il Progetto ABC Arte Bellezza Cultura in collaborazione con Comune di Bagnoregio, Roma Lazio Film Commission, LAZIOcrea, ATCL e con la direzione artistica di Luca Raffaelli l'8, 9 e 10 giugno a Civita di Bagnoregio (VT) torna La Città Incantata 2018 – Meeting internazionale dei disegnatori che salvano il mondo.

Dislocato tra piazze, vicoli, strade, case e giardini privati aperti per l’occasione, il Meeting prenderà il via venerdì 8 giugno alle ore 17.00 e terminerà alle 13.30 di domenica 10 giugno: 72 ore di incontri, rassegne, proiezioni, esposizioni, workshop, a ingresso libero, durante le quali i visitatori potranno partecipare in maniera attiva e interattiva interfacciandosi con i disegnatori ospiti de La città incantata.

Per il quarto anno consecutivo, lo scenario unico della cittadina candidata bene Unesco tornerà così a essere capitale dell'animazione mondiale con un appuntamento ormai collaudato, in grado di trasformare la nuvola sospesa di Civita di Bagnoregio in un regno abitato da artisti unici per raccontare la storia, conoscere il presente e scoprire le nuove tendenze.

Tra i tanti ospiti ad alternarsi l'8, 9 e 10 giugno 2018 anche: Alberto Corradi, Alessandro Bilotta, Candy Kugel, Dario Moccia, Francesco Moriconi, Giancarlo Caracuzzo, Giuseppe Squillaci, Lorenzo Terranera, Luca Boschi, Lucia Biagi, Maicol&Mirco, Marco Corona, Marco Giolo, Marco Rizzo, Mauro Carraro, Michelangelo Fornaro, Pier Luigi Gaspa, Simona Binni, Squaz (Pasquale Todisco), Stefano Argentero, Stefano Disegni, Vincenzo Filosa, Virginio Vona… e tanti altri.