“Il cinema non è solo una forma d’arte, in realtà è una nuova forma di vita, con i suoi ritmi, cadenze, prospettive e trasparenze. È il mio modo di raccontare una storia”. A parlare è uno dei più grandi registi italiani di tutti i tempi, Federico Fellini, e di certo saranno d’accordo tutti coloro che a lui si ispirano per realizzare un sogno: diventare registi e creare contenuti originali che restino nella storia del cinema. Chi sceglie di mettersi dietro la macchina da presa vuole dire la propria sulla realtà che lo circonda. La strada da intraprendere non è facile, ma in aiuto degli artisti emergenti arriva ora l’Unione europea, con un’opportunità imperdibile.

I dati del settore cinematografico in Italia

Il settore cinematografico è tra quelli che più hanno risentito della crisi economica degli ultimi anni, sia in termini di vendita di biglietti (-44% in un solo anno, dal 2016 al 2017) che di incassi (-89 milioni di euro nello stesso periodo), secondo i dati del mercato cinema e audiovisivo in Italia. Tuttavia, se la situazione in sala non è delle migliori, stanno emergendo una serie di piattaforme digitali e alternative, come YouTube, e di nuove tecnologie, che danno la possibilità a tutti coloro che desiderano far parte di questo mondo di crearsi una vetrina, mostrare i propri lavori e raggiungere un'enorme platea potenziale con un semplice click. Senza contare gli incentivi per i giovani che si avvicinano a quest'arte, sia a livello nazionale che – soprattutto – internazionale.

Il bando europeo per giovani registi: 7500 euro per realizzare il tuo cortometraggio

Un modo per trasformare quel sogno in realtà concreta, infatti, c’è, grazie all’Unione europea, che ha lanciato un concorso destinato a tutti i giovani registi e aspiranti tali nell’ambito dell'iniziativa #EUandME. Possono partecipare al concorso tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 31 anni che pensano di avere la stoffa del regista e hanno una storia da raccontare. In palio ci sono ben 7500 euro, che andranno a cinque fortunati partecipanti scelti da una giuria di esperti. Per la realizzazione delle loro opere i vincitori saranno affiancati da un regista pluripremiato europeo: si tratta di un’occasione unica per chi vuole provare ad entrare nell’olimpo della regia internazionale.

Cosa fare per partecipare al concorso

Partecipare al bando europeo per giovani registi è facile: basta inviare la tua candidatura compilando il modulo sul sito internet dedicato all'iniziativa #EUandME. È necessario allegare due sinossi scritte del progetto, una in inglese e l’altra nella tua lingua, un breve video di presentazione girato con uno smartphone, e il link a un cortometraggio realizzato negli ultimi cinque anni. Le opere devono rientrare in una delle cinque categorie previste dal bando: mobilità, sostenibilità, competenze e impresa, mondo digitale e diritti. C’è tempo fino a mezzogiorno del 31 ottobre per iscriversi al concorso: è il momento di rischiare per provare a dare una svolta al tuo futuro.

Dal sogno alla realtà: come trasformare la tua idea in un film

Per ciascuna delle cinque categorie previste dal bando, la giuria di esperti internazionale sceglierà i due migliori lavori. Da gennaio 2019, tutti potranno votare on-line per cinque settimane per decretare i vincitori assoluti, che saranno annunciati sulla pagina web del concorso e sugli account social della Commissione europea. I cinque vincitori riceveranno 7500 euro per trasformare la loro idea in realtà entro la fine di aprile e potranno proiettare i loro lavori nel corso dell'evento di lancio che si terrà a giugno 2019.