Un uomo armato di coltello ha aggredito degli studenti fuori da una scuola nel nord della Cina. Stando a quanto riferito dalle autorità locali, almeno sette persone sono rimaste uccise. In totale, gli studenti raggiunti dai fendenti sarebbero 19. L'uomo è stato arrestato. L'episodio è avvenuto nella contea di Mizhi, nella provincia dello Shaanxi, al momento dell'uscita da scuola.

L'aggressione si è verificata intorno alle 18.10 ora locale, ha reso noto il dipartimento, senza fornire però ulteriori dettagli. L’età dei bambini non è stata resa nota, ma gli scolari di scuola media in Cina dovrebbero avere tra i 12 e i 15 anni. La polizia non ha al momento spiegato quale potrebbe essere stato il movente dell'attacco, ma ha riferito solo che tutti i feriti sono stati trasportato in ospedale e sottoposti alle cure mediche del caso. Non è noto se tra loro ce ne siano anche alcuni che versano in gravi condizioni.

Gli attacchi con i coltelli non sono una novità nel Paese asiatico. Nel febbraio scorso un uomo armato di pugnale ha – per ragioni che a quanto pare sarebbero state del tutto personali e non invece "politiche" – ucciso una donna e ferito altre dodici persone in un affollato centro commerciale di Pechino. L’anno scorso, un uomo con un coltello da cucina ha tolto la vita due persone e ne ha ferite altre nove in un supermercato nella città meridionale di Shenzhen. E nel gennaio di un anno fa un uomo – anche stavoltacon un coltello da cucina – ha pugnalato e ferito 11 bimbi in una scuola materna nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina. Generalmente le vittime di questo tipo di attacchi vengono scelte in modo del tutto casuale e apparentemente senza nessuna ragione chiara. L'episodio più grave risale al 2015, quando tre uomini uccisero ben 29 persone in una stazione di Kunming: i tre attentatori sono stati giustiziati.