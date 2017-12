Si è presentato in ospedale con una lancia di 2 metri esatti conficcata nella schiena. La polizia sta indagando su quello che ha tutta l’aria di non essere un semplice incidente avvenuto in Cina. Una fonte anonima ha detto al giornale locale, anwang.cn, che l'uomo, non identificato, sarebbe stato aggredito mentre era seduto nella sua auto, con la lancia che ha sfondando un finestrino ed è andata a trafiggerlo dalla schiena. È stato ricoverato lo scorso 8 dicembre all’Huangshan People's Hospital, nella provincia orientale di Anhui.

Nelle foto scattate da alcuni presenti, si vede il paziente sdraiato sullo stomaco mentre la lancia sporge dalla sua schiena. I medici hanno evitato di rimuovere la punta dell’arma nel timore di causare un’emorragia alla vittima. Hanno deciso invece di tagliare la lancia, prima di trasferirlo in un altro ospedale specializzato per emergenze analoghe. Secondo le autorità quell’arma è stata notoriamente utilizzata nei secoli scorsi dai guerrieri della Cina imperiale. Ora l’uomo si trova in un centro della provincia di Zhejiang: è​​condizioni stabili dopo un intervento chirurgico. La polizia di Huangshan ha confermato di aver aperto un’inchiesta sull'incidente. Per adesso la vittima non ha voluto fornire dettagli sull’accaduto, ma pare quasi certo che sia stato aggredito.