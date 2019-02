Un ragazzino di 12 anni è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico per rimuovere 39 sfere magnetiche dal suo pene. Il giovane, originario di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei, ha riferito di aver inserito la stringa di palline attraverso l'uretra per "curiosità". Quando è stato portato all'ospedale pediatrico di Wuhan, il 13 gennaio scorso, ha riferito ai medici di aver "inghiottito alcuni oggetti estranei", come riportato KanKan News. Ma il dottor Wang Jun, un urologo dell'ospedale, è rimasto scioccato nel trovare le 39 sfere, conosciute anche come Buckyballs, nel tratto urinario del ragazzino. Il 12enne ha poi detto la verità ai medici.

"Ci ha detto che era curioso e così ha messo la Buckyball nel suo pene" ha spiegato l’urologo. Una radiografia mostrava le minuscole sfere magnetiche allineate a formare una sorta di "L" Il personale medico ha quindi sottoposto il bimbo a un intervento chirurgico per estrarre le sfere. "Era impossibile estrarre le sfere del magnete in maniera autonoma: l'allineamento sarebbe cambiate se avesse tentato di estrarle da sole” ha detto Wan Jun. Il ragazzino è ora in grado di urinare senza problemi e si sta riprendendo in ospedale.