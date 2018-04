E' molto pesante il bilancio di un incendio avvenuto intorno alla mezzanotte di oggi, ora locale, in una sala adibita a karaoke nella località di Qingyuan, nella provincia sud-orientale cinese del Guangdong. Stando alle prime indagini, le fiamme hanno interessato un edificio di tre piani e la loro natura potrebbe essere dolosa. L'ufficio di Pubblica sicurezza di Qingyuan ha riferito di aver ricevuto una telefonata di soccorso la notte scorsa, intorno a mezzanotte e mezzo, dando il via all'intervento dei vigili del fuoco che hanno impiegato circa mezz'ora per domare le fiamme, purtroppo recuperando i corpi di 18 persone. La polizia ha posto sotto accusa un uomo di 32 anni sospettato di aver appiccato l'incendio, stanziando una taglia pari a 25.000 euro sulla sua testa e garantendo una lauta ricompensa a tutti coloro che daranno indicazioni utili per la sua cattura.

Gli incendi con conseguenze gravissime costituiscono una piaga per la Cina. Spesso sono causati da negligenza ma sono molti i casi di incendi appiccati volontariamente. Nel 2017 la polizia ha arrestato un uomo sospettato di avere dato fuoco a una casa a due piani nella Cina orientale, uccidendo 22 persone. Gli inquirenti scoprirono tracce di benzina sul luogo della tragedia, nella provincia di Jiangsu, e trovarono tutte le porte della casa chiuse a chiave. Fu evidente fin da subito che non si era trattato di un incendio di natura accidentale, magari provocato da un corto circuito al sistema elettrico obsoleto, ma di un atto deliberato compiuto da qualcuno che aveva intenzione di fare una carneficina.