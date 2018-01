Coordinamento, compiti precisi, lavoro simultaneo di più squadre e naturalmente abnegazione assoluta da parte di un numero consistente di operai. Sono questi i principali ingredienti di una vera e propria impresa record realizzata nella provincia cinese del Fujian, nel sud del Paese. Con un lavoro ininterrotto durato tutta la notte, infatti, circa 1500 operai cinesi sono riusciti a realizzare in sole nove ore un intero raccordo ferroviario con tanto di collegamenti elettrici, segnali e una serie di apparecchiature per il monitoraggio del traffico ferroviario. I lavori sono iniziati la sera del il 19 gennaio scorso e si sono conclusi nelle prime ore del giorno successivo.

L'obiettivo di lavoratori, tecnici e ingegneri era quello di realizzare un raccordo ferroviario pronto per essere utilizzato nel collegare le tre principali ferrovie esistenti nella zona, quella di Ganlong, Ganruilong e Zhanglong, con la nuovissima fermata di Nanlong, che dovrebbe essere completata entro la fine del 2018 e servire come principale collegamento tra la Cina sud-orientale e la Cina centrale. Per portare a termine l'impresa, gli uomini si sono serviti di sette treni e 23 escavatori su rotaie che avanzavano man mano che i binari venivano posati. L’impresa da record è stata immortalata anche in un filmato che mostra l’andamento dei lavori in time-lapse e il perfetto coordinamento degli operai , divisi in sette unità per affrontare compiti diversi contemporaneamente. La ferrovia sarà in grado di supportare treni che operano ad una velocità massima di 200 km/h.