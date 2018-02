Una famiglia non è solo quella derivante da una "compatibilità biologica" tra i suoi membri. Per molti una famiglia è soprattutto un gruppo di persone legate da un forte affetto, e tra questi c'è di sicuro una donna cinese che ha deciso di prendersi cura di ben 100 bambini i cui genitori sono morti in terremoti e altre catastrofi naturali. La sessantenne He Jiangping, che vive a Pechino, negli ultimi otto anni malgrado fosse malata di un tumore al seno ha di fatto "adottato" un centinaio di bimbi, il più piccolo dei quali di soli due anni e mezzo. Tutti i suoi "figli", come lei ama definirli, sono orfani.

He Jiangping ha combattuto contro il cancro al seno per molti anni ed è stata sottoposta a estenuanti cicli di chemioterapia. Malgrado la sua malattia non ha mai smesso di dare amore ai cento orfani, molti dei quali molto probabilmente non avrebbero mai avuto nella vita un'occasione altrettanto importante per riscattarsi. Alcuni sono diventati i migliori studenti delle loro scuole e i più grandi di loro si sono iscritti all'università. "Non riusciamo a chiamarla mamma – hanno raccontato alcuni degli ospiti di He Jiangping – ma per noi è esattamente come se lo fosse visto come ci ha accuditi e trattati negli anni. Le saremo riconoscenti per tutta la vita".